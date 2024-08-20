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Haberler > Dünya > Bir virüs daha! Karantinaya sebep olmuştu!

Bir virüs daha! Karantinaya sebep olmuştu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika'da koyun, keçi, sığır ve ineklerde "mavi dil hastalığı" olarak bilinen virüs kaynaklı hastalık çıktı. Hastalık özellikle koyunlar arasında yayılıyor, ölümler de bu tür arasında gerçekleşiyor. Iğdır’da daha önce karantinaya yol açmıştı.

Federal Gıda Ajansının paylaştığı verilere göre, ay başında baş gösteren "mavi dil hastalığı" giderek yayılıyor.

Halihazırda toplam 874 koyun, keçi, inek ve sığır hastalığı taşırken bunlardan 544'ü Belçika'nın Flamanca konuşulan bölgesinde (Brüksel bölgesi) bulunuyor.

İNSANLARA BULAŞMIYOR

Virüs, insanlara bulaşmıyor. Hastalık özellikle koyunlar arasında yayılıyor, ölümler de bu tür arasında gerçekleşiyor. 500'den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor.

SİVRİSİNEK TÜRÜNDEN KAYNAKLANIYOR

Bir virüs daha! Karantinaya sebep olmuştu! - 1. Resim
Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

SÜT KESİLMESİ GİBİ SORUNLARA YOL AÇIYOR

Bir virüs daha! Karantinaya sebep olmuştu! - 2. ResimHayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

KARANTİNAYA SEBEP OLMUŞTU

Mart 2022’de Iğdır’ın Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köyleri hastalık nedeniyle koruma bölgesi ilan edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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