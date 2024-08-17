Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü, belirtiler neler? Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında dünya ve Türkiye gündemini yakından ilgilendiren Maymun Çiçeği virüsüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, virüsün belirtilerinin neler olduğuna, nasıl tedbirler alınması gerektiğine ve Türkiye'de görülüp görülmediğine dair sorulara cevap verdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde yakın zamanda yer bulan Maymun Çiçeği hastalığına dair merak edilenleri ve sağlık gündemine dair soruları cevapladı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları şu şekilde:

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK RİSK Mİ?

"Esasında bu tür salgınlar zaman zaman olabilen, dünyanın gerçeği. 1800'lerde var, 1900'lerde var, günümüzde de var ki en büyüklerinden bir tanesini biliyorsunuz 2019 senesinin sonundan itibaren yaşadı dünya. Hele Covid-19'dan sonra doğal olarak bu tür salgın endemik veya pandemi olmasa da insanlar bir tedirgin oluyor.

Tabii bu virüs Covid gibi bir virüs değil, onu bilmelerini istiyorum. RNA virüsü değil, DNA virüsü. Ne demek? Yani farklı bir virüs çeşidi bu. Daha agresif seyredeceğini bilim insanları düşünmüyorlar. Birincisi o. İkincisi bu 20 yıldır zaten o bölgede, Kongo'da olan bir hastalık esasında. Yeni çıkan bir hastalık değil.

Bu salgın diye düşünmemek lazım. Endemik bir hastalık. Endemik dediğimiz bölgesel. hastalık. Tabii tek tük dünyanın başka merkezlerinde görülebilir. Şimdi bu versiyonu farklı bir versiyonla 2024'te yeniden aynı bölgede bu hastalık yine görülüyor. Bu hastalık normalde o bölgede zaten görülen bir hastalık türü. Aynı virüs esasında hepsi. Ama virüsler canlı kendini değiştiren de organizmalar. Nasıl biz Covid'de gördük ya, bir başka versiyonu, bir başka tipe dönüşüyor. Çünkü kendisine karşı yapılan bağışıklık sistemiyle etkilenip yine hastalık yapacak şekilde değişebiliyorlar. Veya tam tersine hiç hastalık yapmamaya da başlayabiliyorlar.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

O nedenle bu değişik türü 2024'te yine aynı şekilde yakın temasla bulaşan bir hastalık ve uzun süre olması lazım temasında. Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Yani bunu hem bizim bilim insanları hem altyapımızda şu ana kadar herhangi bir ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı.

Özellikle söylemek istiyorum çünkü bazen insanlar bazı inanmak istedikleri şeyleri duyurmaya çalışıyorlar ama yok yani bizde şu ana kadar yok inşallah da olmasın.

HAZIRLIKLAR NE DURUMDA?

Biz bu acil durumdan sonra bilim kurulumuzu oluşturduk ve bilim kurulu ile beraber bu hastalıkla ilgili nasıl eğer olursa eğer gelirse ülkemize nasıl bir önlem alınması gerekir? Gelmeden nasıl bir önlem alacağız? Gelirse ne yapacağız? Bunlarla ilgili bütün planlamalarımız ve hazırlığımızı yaptık. Bu bilim kurulu, bununla mücadele rehberi esasına bu. Hastalıkla mücadelenin rehberi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü esasında ilanında bunu söylüyor. Hazırlıklı olun ama yayılıp yayılmayacağı konusunda bir netlik yok çünkü lokalize kalıyor genelde Afrika'da bu hastalık.

Dünyadaki bütün bilim insanları COVID gibi bir pandemi beklemiyorlar. Pandemi olacağını düşünmüyorlar. Tabii ki sağlıkta iki kere iki hiçbir zaman dört olmaz. Onun için net konuşulmaz. Bunu toplumun da bilmesi lazım. Çünkü o virüsün yapısı bir anda değişir, başka bir virüse dönüşebilir. Veya başka bir virüs de salgın yapabilir. Ama şu var, biz sağlık sistemi olarak buna hazırız. Hazırlıklıyız. Aynı zamanda bütün kontrollerimizi, bütün önlemlerimizi almaya başladık.

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ÇİÇEK AŞISI OLANLAR DİKKAT!

Bugün vatandaşımızın en bilmesi gereken şey, biz nasıl Covidde başarılı olduysak, bunda da aynı şekilde bizim sağlık sistemimizde, sağlık insan gücümüzde, bizler de buna hazırlıklıyız ve bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Bunun testinden aşısına kadar. Yalnız başka bir şey ifade edeyim. Biraz rahatlatmak istiyorum. Aslında bu şu anda söylenen, bilim insanların bize söylediği, bununla ilgili zaten çiçek aşısı olanların %85 korunduğu konusunda.

1980'e kadar da ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan biliyorsunuz. Ama yine de biz her türlü önlemimizi alıyoruz. Bugün bizim bakanlığımızdaki bilim kurulumuzun ilan ettiği rehber, "Nasıl davranacağız? Hastalık nedir? Nasıl dolaşıyor?" Bunların hepsini rehberimizde yayınladık. Ve nasıl mücadele edeceğimizi, ne yapacağımızı da orada ayrıntılı bilim insanları tarafından belirlendi. Bu rehberi bizim web sayfalarımızdan ulaşabilirler.

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MAYMUN ÇİÇEĞİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Şu anda nefesle bulaşmadığını biliyoruz. O yüzden önce ateş ve baş ağrısıyla başlıyor bilindiği kadarıyla. Sonra bu cilt ve görünür bulgular ortaya çıkıyor. Tabii ateş ve baş ağrısı dediğinizde esasen birçok hastalık da olabilir. Ama şunu bilinsin yani biz Afrika'dan hikayesi olan işte bu tür vakaları takip etmeye çalışıyoruz. Bir salgın hastalık endişeniz yok. Yani şu an için alarm durum yok. Milletimiz rahat etsin. Biz bununla ilgili gerçekten biz alarmdayız.

Şöyle, bu son varyantı öldürülme oranının biraz daha yüksek olduğunu gösteriyorlar. Ama tabii ki orada 15 bin vatandaş etkilenmiş Kongo'da. İşte 517, Dünya Sağlık Örgütü'nün söylemenesine göre ölü var. Ama bu genelde immunosuppressive dediğimiz başka hastalıklar olan düşkün insanlarda ölüm oranının yüksek olduğunu ifade ediyorlar. O nedenle de takip ediliyor.

AŞISI VAR MI?

Aşısı olduğu söyleniyor, %85 koruyor, %85-90. Ama son versiyonla ilgili net bir bilgi şu anda kimsede yok.

VATANDAŞIN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VAR MI?

Hayır, şu anda hiçbir tedbir yok. Panik olmasınlar. Bu işler panik ve korkuyla yönetilecek işler değil, önlemle ve planlamayla yönetilecek işler. Bir tane çıktı diye Türkiye'de kıyamet kopacak halimiz yok. Onun izolasyonunu nasıl yapacağız, onu nasıl engelleyeceğiz, onu nasıl izole edeceğiz?

Bunlarla ilgili bütün hazırlıklarımız var. Ama şu anda ülkemizde herhangi bir son versiyonla ilgili son virüsle ilgili bir hastalık tanısı yok. Bunu bilmesini özellikle istiyorum.

"HASTALIKLAR SIĞINMACILAR GELDİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKTI" İDDİASI

Bunu birebir takip ediyoruz, böyle bir şey yok. Ama maalesef spekülasyonlar, özellikle sosyal medyada böyle yapılıyor. Şu anda ülkemizde bu hususla ilgili bir acil ve önlem alacak veya farklı bir davranış açısına gireceğimiz bir durum yok.

Yalnız şu var, Covid'den sonra maalesef aşıyla ilgili dezerformasyonlar çok yapıldı. Aşı reddi dediğimiz maalesef esasında çocuklarımızı koruyacak halk sağlığı için önemli bir parametre olan aşıyla ilgili bazı kesimlerde maalesef yanlış algılar oluşturuldu.

Ve ben insanlara şunu her zaman söyledim. 1900'ün başında dünyada salgın hastalıklar ölüm sebeplerinin birincisiydi. Ve biz onları hastalık gelmeden bedenimizi hazırlayan bu maddelerle önledik. Ve salgın hastalıklar bugün dünyada 3. sırada ölüm oranlarında. Ve en önemli şu anda ölüm sebebi özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde dolaşım hastalıkları. Yani Covid'den 2 senede 6 milyon kişiyi kaybetti. Ama her sene 17 milyon kişi sadece dolaşım hastalıklarından rahmetli oluyor, ölüyor. Yani dolaşım dediğim kalp hastalıkları, dolaşım hastalıkları ve inme dediğimiz...