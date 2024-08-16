Maymun Çiçeği virüsünün detayları tüyler ürpertti

Dünyayı Maymun Çiçeği hastalığının korkusu sardı. Uzm. Dr. Nagihan Demir, hastalığa dair bilgi verdi ve "Henüz Mpox hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu hastalığa karşı alınacak önlemler hayati önem taşımaktadır" dedi.

Afrika kıtasında başlayan ve dünyayı etkisi altına alan halk arasında Maymun Çiçeği hastalığı olarak bilinen Mpox virüsü endişe ve paniğe neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Mpox virüsü ile ilgili acil durum çağrısı yaptı.

Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, virüsün ülkemizde yaygın olmadığını, ancak ihtimal bir salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını ve şu anda herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nagihan Demir, hastalık ile ilgili bilgi vererek alınacak önlemleri sıraladı.

VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Dr. Demir, “Tam koronavirüs 'etkisi geçti hayat normale döndü' derken bu sefer de maymun çiçeği virüsü ile karşı karşıyayız. Mpox hastalığı, insana, enfekte hayvan, enfekte insan veya virüsle kirlenmiş cansız maddeler (giysiler, havlu, çarşaf vb.) ile yakın temas sonucunda bulaşmaktadır.

Virüs, sağlıklı kişilere ciltteki gözle görülemeyecek çatlaklar/çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi aracılığıyla girer. Enfekte hayvandan insanlara (zoonotik) bulaşma ısırık, tırmalama, hayvanın kan ve vücut sıvılarıyla veya etiyle temas, lezyonlara direkt temas veya tüm bunlarla kirlenmiş cansız materyalden indirekt yolla gerçekleşebilmektedir.

Virüsün insandan insana bulaşmasının esas olarak enfekte insanın vücut sıvılarına, cilt lezyonlarına doğrudan temasla direkt olarak veya yine bunlarla kirlenmiş cansız maddelerle temasla, dolaylı olarak cilt ve mukozalar yoluyla olduğu bilinmektedir.

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mpox hastalığı ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına (döküntülere) neden olur. Yakınmalar virüsle temas ettikten sonra ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkar. Ciltteki döküntüler ateş başladıktan sonra 1-3 gün içinde ortaya çıkar; gövdeden çok yüzde, kollarda ve bacaklarda görülür. Avuç içi ve ayak tabaklarında, ağız içinde, genital bölgede ve gözlerde lezyon tespit edilebilir. Deri döküntüleri 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalık ağır seyredebilir” dedi.

HASTALIK NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini dile getiren Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nagihan Demir, "Virüslü bir kişinin temas ettiği giysiler, çarşaflar, havlular gibi eşyalarla da bulaşabilir. Henüz Mpox hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.

Ancak genellikle, 2 ila 4 hafta içinde döküntüler geçtiğinde hastalık sona erer. Bu hastalığa karşı alınacak önlemler hayati önem taşımaktadır. Kişisel tedbirler ve toplumsal farkındalıkla hastalığın yayılması engellenebilir. Eğer hastalıkla ilgili bir belirti yaşarsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurarak doktor kontrolünden geçebilirsiniz. Hastalığın erken evrede tespiti bulaşıcılığını önlemek için oldukça önemlidir” diye konuştu.