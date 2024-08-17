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THY maske ve eldiven önlemi aldı mı? Yetkililerden 'maymun çiçeği' açıklaması

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THY maske ve eldiven önlemi aldı mı? Yetkililerden &#039;maymun çiçeği&#039; açıklaması

Gündem Haberleri

Sosyal medyada yayılan "Türk Hava Yolları'nın Afrika seferlerinde 'Maymun çiçeği virüsü' önlemi olarak kabin memurları maske ve eldiven kullanacak" iddiasına yönelik THY yetkililerinden açıklama geldi.

Koronavirüsün ardından dünyanın yeni gündemi Maymun Çiçeği virüsü. Afrika kıtasında hızla yayılan virüs, küresel çapta acil durum ilan edilmesine neden oldu. İsveç ve Pakistan gibi bazı ülkeler ise ilk vakaları açıkladı.

Gözler "Türkiye'de önlem alınacak mı? Türkiye'de vaka var mı?" gibi soruların cevapları için Sağlık Bakanlığına çevrilirken, sosyal medyada Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin bir iddia gündeme geldi.

THY maske ve eldiven önlemi aldı mı? Yetkililerden 'maymun çiçeği' açıklaması - 1. Resim

THY'DEN İDDİALARA YALANLAMA

X platformundaki "HavaSosyalMedya" hesabı, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı-Afrika seferlerinde kabin memurlarının maske ve eldiven kullanmaya başlayacağını belirtti.

İddia sosyal medyada kısa sürede yayılırken THY'den açıklama geldi. Mynet'in haberine göre; yetkililer iddiaların doğru olmadığını ve tamamen dezenformasyon olduğunu söyledi.

Afrika kıtasında Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle kısa zamanda 517 kişi hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
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