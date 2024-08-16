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Sakarya'da maymun çiçeği virüsü vakası mı görüldü? Jet açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da maymun çiçeği virüsü vakası mı görüldü? Jet açıklama geldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da Senegal uyruklu bir kadında görüldüğü iddia edilen maymun çiçeği vakasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında görülen ve maymun çiçeği olarak da bilinen virüs sebebi ile küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

KELEBEK HASTALIĞI VARMIŞ

Vücudunda oluşan lekeler sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Senegal uyruklu bir kadın paniğe sebep oldu. Tedbir amaçlı özel bir odaya alınan kadının uzun bir süredir Kelebek Hastalığı (Lupus) taşıdığı öğrenildi. Yaşananların ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Sakarya'da maymun çiçeği virüsü vakası mı görüldü? Jet açıklama geldi - 1. Resim

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, “Çeşitli medya organlarında yer alan ‘Sakarya'da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!’ başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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