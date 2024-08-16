Maymun çiçeği virüsü dünyaya yayılıyor! İsveç'in ardından bir ülkede daha görüldü

Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsü nedeniyle dünya genelinde acil durum ilan etmesinin ardından Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen üç yolcuda maymun çiçeği bulunduğunu açıkladı. Dünyaya hızla yayılan virüsün, dün de İsveç'te görüldüğü bildirilmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), harekete geçti. Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda’da da virüsün yayılması sonucu DSÖ, 15 Ağustos 2024 tarihinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” dedi. Bu gelişmenin ardından maymun çiçeği virüsü hızla diğer ülkelere, hatta Avrupa'ya yayıldı. İşte o ülkeler ve salgına dair tüm detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR MU?

Maymun çiçeği virüsü, bugüne kadar başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) olmak üzere, Afrika'da 13 ülkede görülmüştü. Virüse karşı geliştirilen aşının kıtaya ulaştırılması konusundaki zorluklar, Afrika'da Kovid-19 benzeri bir salgın riski konusunda endişeye neden oluyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti. Virüs nedeniyle 511'i KDC'de olmak üzere 524 kişi hayatını kaybetti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ AVRUPA'YA SIÇRADI

Dün ise maymun çiçeği virüsünün "daha bulaşıcı" bir varyantı, İsveç'te tespit edildi. BBC'de yer alan habere göre İsveç makamları, Afrika dışındaki ilk enfeksiyonu tespit ettiklerini doğruladı. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç’te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BİR ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Bugün de maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen üç yolcuda maymun çiçeği bulunduğu açıkladı.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?

Dün öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’de maymun çiçeği hastalığının görülmediği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir."