Denizli'de maden ocağında göçük! 2 işçi henüz kurtarılamadı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan bir madende dün meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Ekiplerin işçileri kurtarmak için başlattığı çalışma devam ediyor. Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, "Bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette" dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir madende dün göçük meydana geldi. Maden ocağında Hüseyin Turan ve Ömer Duran isimli iki işçi mahsur kaldı.

İŞÇİLER HENÜZ KURTARILAMADI

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen mahsur kalan işçiler henüz kurtarılamadı. Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Mahsur kalan işçileri canlı ve sağlıklı çıkarmak için ilk andan itibaren iletişim halinde olduklarını belirten Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"DENETLEME FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK"

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek" dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

