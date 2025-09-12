Krom madeninde göçük! 2 işçi mahsur kaldı

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde bulunan krom madeninde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden ocağının girişinden yaklaşık 20 metre içeride, henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük oluştu. Göçük sırasında iki işçi toprak altında kaldı.

Göçükte, işçilerin bellerine kadar toprak altında kaldığı ve kendileriyle iletişim kurulduğu öğrenildi. Mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarışıyor. Göçük alanında güvenlik önlemleri artırılırken, kurtarma çalışmaları dikkatli şekilde sürdürülüyor. Olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Göçüğün neden meydana geldiği ise yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.