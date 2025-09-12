Marmaray Yenikapı durağında intihar! Resmi açıklama geldi

Megakent İstanbul'da ulaşımın en yoğun olduğu hatlardan biri olan Marmaray'da üzen bir gelişme yaşandı. Yenikapı istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

SEFERLERDE GECİKME VAR

Marmaray'ın resmi hesabında yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.