Marmaray'da genç kızın saçını koklamıştı! Tacizci kıskıvrak yakalandı, şimdi adliyede

Her gün binlerce kişinin kullandığı Marmaray'da bir skandal daha yaşandı. Genç bir kızın saçlarını gizlice koklayarak taciz eden 48 yaşındaki bir şahısın görüntüleri tepkiye yol açtı.

GİZLİCE GENÇ KIZIN SAÇLARINI KOKLADI

İsmi M.Ç., olduğu öğrenilen şahıs yanında arkası dönük bir şekilde ayakta duran genç kızın saçlarını gizlice koklamaya çalıştı. Durumu fark eden bir yolcu, olayı cep telefonuyla kayda aldı.

TACİZCİ YAKALANDI, ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.