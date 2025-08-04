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Marmaray'da genç kızın saçını koklamıştı! Tacizci kıskıvrak yakalandı, şimdi adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Marmaray&#039;da genç kızın saçını koklamıştı! Tacizci kıskıvrak yakalandı, şimdi adliyede
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Marmaray'da 48 yaşındaki M.Ç., arkası dönük genç bir kızın saçlarını gizlice koklamaya çalışmış, taciz cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti. Şüpheli şahıs, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Her gün binlerce kişinin kullandığı Marmaray'da bir skandal daha yaşandı. Genç bir kızın saçlarını gizlice koklayarak taciz eden 48 yaşındaki bir şahısın görüntüleri tepkiye yol açtı. 

GİZLİCE GENÇ KIZIN SAÇLARINI KOKLADI

İsmi M.Ç., olduğu öğrenilen şahıs yanında arkası dönük bir şekilde ayakta duran genç kızın saçlarını gizlice koklamaya çalıştı. Durumu fark eden bir yolcu, olayı cep telefonuyla kayda aldı.

Marmaray'da genç kızın saçını koklamıştı! Tacizci kıskıvrak yakalandı, şimdi adliyede - 1. Resim

TACİZCİ YAKALANDI, ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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