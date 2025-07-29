Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiliz ordusunda taciz skandalı! Ülke ayağa kalktı

İngiliz ordusunda taciz skandalı! Ülke ayağa kalktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İngiliz ordusunda taciz skandalı! Ülke ayağa kalktı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiliz ordusu, tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir taciz skandalıyla sarsılıyor. Coldstream Muhafızları’nda görevli 26 yaşındaki kadın onbaşı Caitlyn Hawkins’in, altısı da meslektaşı olan askerleri cinsel olarak taciz ettiği ortaya çıktı.

İngiliz Ordusu, Coldstream Muhafızları’nda görevli bir kadın onbaşının altı meslektaşına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesiyle tarihinin en sarsıcı skandallarından biriyle çalkalanıyor.
 
26 yaşındaki Onbaşı Caitlyn Hawkins, dördü erkek ikisi kadın olmak üzere toplam altı meslektaşına yönelik cinsel saldırı ve uygunsuz türden davranışlarda bulunduğunu kabul etti. Hawkins, yedi cinsel saldırı ve iki uygunsuz davranış suçlamasını daha önceki duruşmalarda kabul etmişti.
 
Mahkeme, kendisine 18 ay tecilli hapis cezası, 240 saat kamu hizmeti ve 35 gün sürecek rehabilitasyon programına katılım cezası verdi. Ayrıca İngiliz Ordusu’ndan da ihraç edildi.

OLAYLARIN AYRINTILARI MAHKEMEDE ORTAYA KONDU

Bulford Askeri Mahkemesi’nde görülen davada, Hawkins’in 2023 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Londra’daki bir sosyal etkinlik sonrası birden fazla meslektaşına rızaları dışında fiziksel temasta bulunduğu ifade edildi. Askerî savcı Albay Jim Carmichael, Hawkins’in “aşırı derecede sarhoş” olduğu sırada söz konusu davranışlarda bulunduğunu açıkladı.
 
Onbaşı Caitlyn Hawkins mahkemede yaptığı kısa açıklamada, eylemleri nedeniyle özür dilediğini ve “derin pişmanlık” duyduğunu ifade etti.
Kaynak: Dış Haberler

Cenazeyi unutup tekme tokat kavga ettiler! "Ne diriye ne ölüye saygı kalmadı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ordusu kaçırdıkları ABD’li aktivisti darp etti! - Dünyaİsrail ordusu kaçırdıkları ABD’li aktivisti darp etti!İsrailli turistin tatil keyfi kısa sürdü! Kulağını kopardılar - Dünyaİsrailli turistin tatil keyfi kısa sürdü!İranlı General Mossad’la çatışmada öldü! Devrim Muhafızları gizlemişti, kızı açıkladı - Dünyaİranlı General Mossad’la çatışmada öldü!Tatil için gitmişti, hayatının şokunu yaşadı: İki bacağını da kaybetti - DünyaTatil için gitmişti, hayatının şokunu yaşadı: İki bacağı...Atina'dan AB’ye acil kodlu yardım çağrısı! Savunma Bakanı Dendias itiraf etti: Türkiye’nin hızına yetişemeyiz - DünyaYunanistan için acı itiraf! "Yetişemeyiz"Rus füzeleri cezaevi ve hastaneyi vurdu! 30'dan fazla ölü ve yaralı var - DünyaFüzeler cezaevi ve hastaneye isabet etti! Çok sayıda ölü var
Sonraki Haber Yükleniyor...