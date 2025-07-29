İngiliz ordusunda taciz skandalı! Ülke ayağa kalktı

26 yaşındaki Onbaşı Caitlyn Hawkins, dördü erkek ikisi kadın olmak üzere toplam altı meslektaşına yönelik cinsel saldırı ve uygunsuz türden davranışlarda bulunduğunu kabul etti. Hawkins, yedi cinsel saldırı ve iki uygunsuz davranış suçlamasını daha önceki duruşmalarda kabul etmişti.

Mahkeme, kendisine 18 ay tecilli hapis cezası, 240 saat kamu hizmeti ve 35 gün sürecek rehabilitasyon programına katılım cezası verdi. Ayrıca İngiliz Ordusu’ndan da ihraç edildi.

OLAYLARIN AYRINTILARI MAHKEMEDE ORTAYA KONDU

Bulford Askeri Mahkemesi’nde görülen davada, Hawkins’in 2023 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Londra’daki bir sosyal etkinlik sonrası birden fazla meslektaşına rızaları dışında fiziksel temasta bulunduğu ifade edildi. Askerî savcı Albay Jim Carmichael, Hawkins’in “aşırı derecede sarhoş” olduğu sırada söz konusu davranışlarda bulunduğunu açıkladı.

Onbaşı Caitlyn Hawkins mahkemede yaptığı kısa açıklamada, eylemleri nedeniyle özür dilediğini ve “derin pişmanlık” duyduğunu ifade etti.

İngiliz Ordusu, Coldstream Muhafızları’nda görevli bir kadın onbaşının altı meslektaşına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesiyle tarihinin en sarsıcı skandallarından biriyle çalkalanıyor.