Ünlü İngiliz komedyen İstanbul’da gözaltına alındı! Sebebi herkesi şoke etti

İngiliz komedyen Cerys Nelmes, İstanbul'da bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü komedyen konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

22 Temmuz Salı günü İstanbul’da meydana gelen olayda, İngiltere’nin Bristol kentinden gelen komedyen Cerys Nelmes, bir giyim mağazasından ödeme yapmadan ayrılınca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türkiye’de bulunduğu sırada yaşadığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nelmes, durumu “yanlışlık” olarak tanımladı. Nelmes, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"MAĞAZA MÜDÜRÜ BUNU OLUMLU KARŞILADI"

“Salı günü İstanbul’daki bir giyim mağazasından ürünleri ödemeden çıktım. Hemen geri döndüm ve ürünleri personele teslim ettim. Benden ödeme yapmam istendi, ben de kabul ettim ve mağaza müdürü bunu olumlu karşıladı.”

Wales Online'da yer alan habere göre, olayın ardından çıkarıldığı mahkemede bir tercüman aracılığıyla bilgilendirilen Nelmes’in, üç yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.