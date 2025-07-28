Safiye Soyman’dan oğluna anlamlı vefa: Gözyaşlarıyla duyurdu: "Öldüğü yere..."

Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz anısına Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Yeşilbaşköy’de hayır çeşmesi yaptırdı. Açılışta duygusal anlar yaşayan sanatçı, “Dışım gülüyor ama içim yanıyor. Oğluma dua etsinler” dedi.

25 yıl MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, geçtiğimiz yıl yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy'de 52 yaşında hayatını kaybetmiş, cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Oğlunun ölüm yıl dönümünde Safiye Soyman, Yeşilbaşköy'de "Harun Soyman" adına yaptırdığı çeşmeyi hizmete açtı.

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM OLDU

Açılışa Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk, Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Yeşilbaşköy sakinleri ve Soyman'ın sevenleri katıldı. Törende, Harun Akaröz'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

“KİM İÇERSE OĞLUMA DUA ETSİN”

Açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Oğlum son 4-5 yıldır yazın burada, kışın Bodrum'da yaşıyordu. Burası benim için çok kıymetli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Ağlasun Yeşilbaşköy benim köyümdür. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin" ifadelerini kullandı.

Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise, "Safiye Soyman'a ilçemize böyle anlamlı bir hayrat kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Türk kültüründe çeşme, sadece su akan bir yapı değildir; insanların hayırla anılacağı bir eserdir” dedi.

Okunan duaların ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete açıldı. Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman'a teşekkür plaketi takdim etti.

“ALLAH KABUL ETSİN”