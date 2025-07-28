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Safiye Soyman’dan oğluna anlamlı vefa: Gözyaşlarıyla duyurdu: "Öldüğü yere..."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Safiye Soyman, Müzik, Sevgi, Vefa, Haber
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz anısına Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Yeşilbaşköy’de hayır çeşmesi yaptırdı. Açılışta duygusal anlar yaşayan sanatçı, “Dışım gülüyor ama içim yanıyor. Oğluma dua etsinler” dedi.

25 yıl MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, geçtiğimiz yıl yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy'de 52 yaşında hayatını kaybetmiş, cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Oğlunun ölüm yıl dönümünde Safiye Soyman, Yeşilbaşköy'de "Harun Soyman" adına yaptırdığı çeşmeyi hizmete açtı.

Safiye Soyman’dan oğluna anlamlı vefa: Gözyaşlarıyla duyurdu: "Öldüğü yere..." - 1. Resim

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM OLDU

Açılışa Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk, Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Yeşilbaşköy sakinleri ve Soyman'ın sevenleri katıldı. Törende, Harun Akaröz'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Safiye Soyman’dan oğluna anlamlı vefa: Gözyaşlarıyla duyurdu: "Öldüğü yere..." - 2. Resim

 “KİM İÇERSE OĞLUMA DUA ETSİN”

Açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Oğlum son 4-5 yıldır yazın burada, kışın Bodrum'da yaşıyordu. Burası benim için çok kıymetli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Ağlasun Yeşilbaşköy benim köyümdür. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman’dan oğluna anlamlı vefa: Gözyaşlarıyla duyurdu: "Öldüğü yere..." - 3. Resim

Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise, "Safiye Soyman'a ilçemize böyle anlamlı bir hayrat kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Türk kültüründe çeşme, sadece su akan bir yapı değildir; insanların hayırla anılacağı bir eserdir” dedi.

Safiye Soyman’dan oğluna anlamlı vefa: Gözyaşlarıyla duyurdu: "Öldüğü yere..." - 4. Resim

Okunan duaların ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete açıldı. Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman'a teşekkür plaketi takdim etti.

Safiye Soyman’dan oğluna anlamlı vefa: Gözyaşlarıyla duyurdu: "Öldüğü yere..." - 5. Resim

“ALLAH KABUL ETSİN”

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Soyman, "Çok duygulu bir gündeyim. Oğlum adına bir şeyler bırakmak istedim, bir hayratı olsun istedim. Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy oğlumun öldüğü yer. Bugün de aynı zamanda ölüm yıl dönümü. Yarın Bodrum'da mezarı başında da duasını yapacağız. Bekir ağabeyi onun 15 sene yanında olup büyüten kişi. Onunla birlikte bu hayratı yaptırdık. Oğlum dört beş yıl burada yaşadı, burada vefat etti. Sayın kaymakamımız olsun, belediye başkanımız olsun çok teşekkür ediyorum, çok destek verdiler. Gelen giden herkes buradan su içsin ve oğluma dua etsin istedim. Dualarla benim oğlum yaşasın istiyorum. Allah kabul etsin. Herkes elini taşın altına koydu. Hanımlar geldi gözlemeler, çiğ börekler yaptı. İlçeden, köyden halk geldi. Oğlumun kırkını da burada yapmıştık. Burası benim için çok önemli. İçim çok yanıyor. Sanatçıyım ama görüyorsunuz içim yanıyor dışım gülüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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