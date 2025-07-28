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Yangın felaketi sürerken skandal video! Ünlü ismin sözleri kan dondurdu: Büyük tepki çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken, bir sosyal medya fenomeninin "itfaiyeci makyajı" videosu tepki çekti. Fenomenin videoda, sarf ettiği cümleler ise izleyenleri çileden çıkardı. Fenomen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, sosyal medya fenomeni Zehra’nın yayınladığı bir video büyük tepki topladı. Fenomenin, sosyal medya hesabından paylaştığı “İtfaiyeci makyajı” başlıklı videosu kısa sürede gündeme oturdu.

Yangın felaketi sürerken skandal video! Ünlü ismin sözleri kan dondurdu: Büyük tepki çekti - 1. Resim

Yüzüne is lekeleri yaparak çektiği makyaj videosunda Zehra, "Ben itfaiyeci Zehra. Az önce bir orman yangınını durdurduktan sonra yeni bir ihbar daha geldi. Bu sefer Büyükçekmece'de 7 katlı bir bina yanıyormuş. Haydi yangını söndürmek için güzel bir makyaj yapalım" ifadelerini kullandı.

Yangın felaketi sürerken skandal video! Ünlü ismin sözleri kan dondurdu: Büyük tepki çekti - 2. Resim

Makyajına devam eden fenomen, “Binanın içi yangın nedeniyle sıcak olacağı için makyajımı iyice sabitliyorum”, “Kahraman dediğinin eyeliner’ı kalın olur” ve “Allığı hızlı sürüyorum çünkü onlarca kişinin hayatı bana bağlı” gibi cümlelerle videoyu sürdürdü.

Yangın felaketi sürerken skandal video! Ünlü ismin sözleri kan dondurdu: Büyük tepki çekti - 3. Resim

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ancak yangınlarla mücadele edilen, can kayıplarının yaşandığı bir dönemde bu tarz bir videonun yayınlanması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yangın felaketi sürerken skandal video! Ünlü ismin sözleri kan dondurdu: Büyük tepki çekti - 4. Resim

Kullanıcılar fenomeni duyarsızlıkla suçlayarak, "Saçmalığın daniskası", "Böyle bir zamanda yapılacak şey mi?", "Onun yerine ben utandım" gibi yorumlarda bulundu. Tepkilerin ardından Zehra videoyu kaldırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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