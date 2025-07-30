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Gelecek Partisi'nde 'taciz' skandalı! İl Başkanı gözaltında, hemen görevden aldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül görevden alındı. Partiden açıklama yapılırken Beyazgül'ün taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal; İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül'ün görevden alındığını duyurdu.

"GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR"

Ünal'ın X hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül görevden el çektirilmiş olup Menderes İlçe Başkanımız Eyüp Akbaş vekaleten İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyazgül'ün gözaltına alındığı, tacizle suçlandığı iddia ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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