Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İstanbul Milletvekili Doğan Demir, istifa etti

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Demir, "Sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm." ifadelerini kullandı. Son istifayla birlikte Gelecek Partisi'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 10'dan 4'e düştü.

AK Parti'ye rakip olarak kurulan Gelecek Partisi istifa depremiyle sarsıldı. 2 gün önce İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in istifası sonrası bu kez de İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapan Demir, "19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Doğan Demir

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİYASİ ZEMİN KALMADIĞINDAN BU KARARI ALDIM"

İstanbul Milletvekili Demir, istifa gerekçesi olarak ise şunları kaydetti:

"Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm."

Demir, paylaşımının devamında, "Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir." ifadelerini kullandı.

TABELA PARTİSİNE DÖNÜŞTÜLER

Öte yandan eski AK Partili Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın liderliğini yaptığı Gelecek ve DEVA partileri erimeye devam ediyor. Kurulurken AK Parti tabanından önemli ölçüde oy geçişi yaşanacağını düşünen iki parti de şimdi mevcut milletvekillerine dahi sahip çıkamaz duruma gelerek âdeta ‘tabela partisi’ne döndü.

SANDALYE SAYISI 4'E DÜŞTÜ

2 gün önce Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in partisinden istifa etmesi ve bugün ise İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in istifa etmesiyle Gelecek Partisi'nin TBMM’deki sandalye sayısı 4 düştü.

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin (Soldan sağa)

2 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

24 Aralık 2024’te Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, 22 Şubat’ta da Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. DEVA Partisinden de birçok isim istifa etmiş, bazıları CHP’ye geçerken bazı vekiller ise bağımsız olarak yoluna devam etme kararı almıştı.

MECLİS'TE YENİ GRUP KURDULAR

Seçimlere CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 38 isim milletvekili seçilmişti. İyi Parti’den de 1 milletvekili CHP listesinden Meclis’e girmişti. 38 milletvekilinden 14’ü DEVA, 10’u Gelecek Partiliydi. DEVA Partisinin 9, Gelecek’in ise sadece 4 vekili kaldı. Meclis’te grup dahi kuramayan bu partiler Saadet Partisi'ni de yanlarına alarak Yeni Yol ismiyle grup kurdu. Yeni Yol Partisinin 21 üyesi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde istifaların sürmesi hâlinde bu grubun da düşebileceği belirtiliyor.