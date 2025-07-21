AK Parti'ye rakip olarak kuruldular, 'tabela partisi' oldular

Kurulurken AK Parti tabanından ciddi oy geçişi alacağı düşünülen Gelecek ve DEVA partileri adeta eriyor. Gelecek Partisinin TBMM’deki sandalye sayısı 5’e düşerken, DEVA Partisinden de birçok isim istifa etti, bazıları CHP’ye geçerken bazı vekiller ise bağımsız olarak yoluna devam etme kararı aldı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Eski AK Partili Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın liderliğini yaptığı Gelecek ve DEVA partileri erimeye devam ediyor. Kurulurken AK Parti tabanından önemli ölçüde oy geçişi yaşanacağını düşünen iki parti de şimdi mevcut milletvekillerine dahi sahip çıkamaz duruma gelerek âdeta ‘tabela partisi’ne döndü.

SANDALYE SAYISI 5'E DÜŞTÜ

Son olarak Gelecek Partisinin kurucu isimlerinden Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in partisinden istifa etmesiyle Gelecek Partisinin TBMM’deki sandalye sayısı 5’e düştü. 24 Aralık 2024’te Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, 22 Şubat’ta da Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.

DEVA Partisinden de birçok isim istifa etmiş, bazıları CHP’ye geçerken bazı vekiller ise bağımsız olarak yoluna devam etme kararı almıştı.

YENİ GRUP KURDULAR

Seçimlere CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisinden 38 isim milletvekili seçilmişti. İyi Parti’den de 1 milletvekili CHP listesinden Meclis’e girmişti.

38 milletvekilinden 14’ü DEVA, 10’u Gelecek Partiliydi. DEVA Partisinin 9, Gelecek’in ise sadece 5 vekili kaldı. Meclis’te grup dahi kuramayan bu partiler Saadet Partisini de yanlarına alarak Yeni Yol ismiyle grup kurdu. Yeni Yol Partisinin 22 üyesi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde istifaların sürmesi hâlinde bu grubun da düşebileceği belirtiliyor.