AK Partili vekillerden Terörsüz Türkiye önerileri! Bölgede güven duygusu yeniden inşa edilmeli

AK Parti’nin son istişare toplantılarında “Terörsüz Türkiye” vizyonu masaya yatırıldı. Toplantılarda AK Parti milletvekilleri önerilerini sıraladı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti milletvekilleri, Türkiye’nin terörden tamamen arındırılması hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirtti.

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Terörsüz bir Türkiye için izlenen yeni stratejinin önemine dikkat çeken vekiller, özellikle bölge halkıyla kurulacak temasın hayati olduğunu vurguladı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin son istişare toplantılarında“Terörsüz Türkiye”vizyonu masaya yatırıldı. Toplantılarda söz alan birçok milletvekili, atılan adımları olumlu bulduklarını ifade ederken, bazı yapıcı önerilerde de bulundu.

Vekiller, geçmişte yaşanan acıların toplum hafızasında hâlâ taze olduğunu belirterek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde güven duygusunun yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Milletvekilleri, “40-50 yıllık terör süreci sadece can kayıplarına değil, toplumsal güvenin sarsılmasına da sebep oldu. Bölge halkı yıllar boyunca farklı aktörler üzerinden muhatap alındı. Bu da ciddi bir aidiyet ve güven krizine yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti milletvekillerine göre, bu süreçte başarının anahtarı, doğru aktörler üzerinden kurulacak doğrudan bir ilişki. Bölgede yaşayan vatandaşa güven verecek, onları merkeze alan, çözüm odaklı ve samimi bir iletişim dili kurulmasının elzem olduğuna dikkat çekildi. Vekiller, devletin şefkatini hissettirecek adımların, terörün istismar alanlarını daraltacağını da ifade etti. Öneriler arasında, yerel dinamiklerin daha fazla sürece dâhil edilmesi, özellikle kanaat önderleri, bölge milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve gençlik organizasyonları üzerinden daha güçlü bir temas kurulması yer aldı. Milletvekilleri, güvenlik politikaları kadar, sosyal ve psikolojik onarıma yönelik çalışmaların da bu süreçte öncelikli olması gerektiğini savundu.