Terörsüz Türkiye trafiği hızlandı

‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kurulacak komisyon için temaslarını artırdı.

HABER MERKEZİ ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; PKK’nın silahları imha etmesiyle yeni bir evreye giren Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyon için temaslarını artırdı.Son birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelen Kurtulmuş dün de siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile görüştü.

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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM’de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti. Kurtulmuş, Türkiye’nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis’in üstleneceği sorumluluklara dikkati çekerek, bu süreçte Meclis’in ortak tutum sergilemesinin önemini vurguladı.

Ayrıca liderler turuna da çıkacak olan Kurtulmuş, önümüzdeki hafta içinde bir kez daha grup başkan vekilleri ile bir araya gelerek, Meclis tatile girmeden komisyonun resmî olarak kurulmasını hedefliyor.

Kurtulmuş, önümüzdeki hafta önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan’ı ziyaret edecek. Komisyonun üye sayısının 35-40 civarında olacağı, sandalye sayısına göre siyasi partilerin komisyonda temsil edileceği belirtiliyor.