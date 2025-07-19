Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasında Suriye görüşmesi: Terörle mücadelede net mesaj

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Temmuz 2025 00:39 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 00:45 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşmede, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti. Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru