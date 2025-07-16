Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir

İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir
Cumhurbaşkanlığı, Terör, Demokrasi, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Terörsüz Türkiye' hedefi, hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir. Bu vizyonun tohumları, 15 Temmuz’da sokaklardaki demokrasi direnişinde atılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli"nin açılışında konuştu.

Hain darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz'da milletin kendi iradesine sahip çıktığını belirten Duran, "15 Temmuz, Türkiye tarihine altın harflerle kazınan kutlu bir demokrasi ve istiklal zaferidir. O gün, milletimiz, iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. 15 Temmuz'u izleyen günlerde milletimiz geceler boyu demokrasi nöbetleri tutarak, yüksek bir siyasal bilinç ortaya koydu. Bu toplumsal seferberlik, dünya demokrasi tarihinde pek rastlanmayan bir kararlılıktır. 15 Temmuz direnişi toplumsal düzeyde köklü bir dönüşümün miladı olmuştur. O gece millet iradesine dayanan yepyeni bir siyasal kültür ve zihniyet doğmuştur. Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte bu toplumsal bilincin üzerine inşa edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir - 1. Resim

"BU VİZYONUN TOHUMU, 15 TEMMUZ'DA SOKAK DİRENİŞİNDE ATILDI"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Duran, "Ülkemiz demokrasisine sahip çıkarak, büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Milli güvenlik ve dış politika gibi hemen her konuda büyük bir atılım gerçekleşmiş; Türkiye çok daha güçlü ve aktif bir konuma gelmiştir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bu dönüşümün bir parçasıdır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir. Bu vizyonun tohumları, 15 Temmuz’da sokaklardaki demokrasi direnişinde atılmıştır. 'Terörsüz Türkiye', yaklaşık 50 yıl boyunca enerjimizi tüketen ülkemizin en büyük sorununun çözümü demektir. Pekişen birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin tüm tehditlere karşı çok daha dayanıklı hale gelmesi demektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde!“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde karar belli oldu! 15 yaşındaki kızı öldüren 16 yaşındaki katil hapse girecek - GündemGenç kızın cinayet davasında karar belli olduTesto Taylan 13 yaşındaki çocuğa saldırdığı için gözaltına alındı! Olayın iç yüzünü isyan ederek anlattı - Gündem13 yaşındaki çocuğa saldırdı, gözaltına alındı!Aynı mahalleden 3. cenaze! Keneyi kendisi çıkardı, hayatına mal oldu - GündemKeneyi kendisi çıkardı, hayatına mal olduSelahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Bakan Tunç ile DEM heyeti arasında kritik 1 saat - GündemSelahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?Bir tanesi 8 lira 40 kuruş! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf - GündemTane fiyatı sosyal medyayı salladıLGS yalanları çürüdü! "36 imam hatipli tam puan aldı" iddiası... İftira siyasetlerine çocukları da alet ettiler - Gündemİftira siyasetlerine çocukları da alet ettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...