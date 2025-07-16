İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Terörsüz Türkiye' hedefi, hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir. Bu vizyonun tohumları, 15 Temmuz’da sokaklardaki demokrasi direnişinde atılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli"nin açılışında konuştu.

Hain darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz'da milletin kendi iradesine sahip çıktığını belirten Duran, "15 Temmuz, Türkiye tarihine altın harflerle kazınan kutlu bir demokrasi ve istiklal zaferidir. O gün, milletimiz, iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. 15 Temmuz'u izleyen günlerde milletimiz geceler boyu demokrasi nöbetleri tutarak, yüksek bir siyasal bilinç ortaya koydu. Bu toplumsal seferberlik, dünya demokrasi tarihinde pek rastlanmayan bir kararlılıktır. 15 Temmuz direnişi toplumsal düzeyde köklü bir dönüşümün miladı olmuştur. O gece millet iradesine dayanan yepyeni bir siyasal kültür ve zihniyet doğmuştur. Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte bu toplumsal bilincin üzerine inşa edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"BU VİZYONUN TOHUMU, 15 TEMMUZ'DA SOKAK DİRENİŞİNDE ATILDI"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Duran, "Ülkemiz demokrasisine sahip çıkarak, büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Milli güvenlik ve dış politika gibi hemen her konuda büyük bir atılım gerçekleşmiş; Türkiye çok daha güçlü ve aktif bir konuma gelmiştir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bu dönüşümün bir parçasıdır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir. Bu vizyonun tohumları, 15 Temmuz’da sokaklardaki demokrasi direnişinde atılmıştır. 'Terörsüz Türkiye', yaklaşık 50 yıl boyunca enerjimizi tüketen ülkemizin en büyük sorununun çözümü demektir. Pekişen birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin tüm tehditlere karşı çok daha dayanıklı hale gelmesi demektir" diye konuştu.