Eski sevgilisini katletti, evinde ölü bulundu! Korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

Eski sevgilisini katletti, evinde ölü bulundu! Korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'de bir eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Katil zanlısı da evinde ölü bulunurken cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Urla ilçesinde 10 Eylül gecesi saat 23.35 sıralarında bir işletmede iddiaya göre Ramazan Ümit Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun'un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı.

3 KİŞİYİ VURDU! BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Görgülü'nün kurşunları, Selin Angun'un yanı sıra yanında bulunan Ü.A. (23) ve D.T.'ye (27) isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamadı.

Eski sevgilisini katletti, evinde ölü bulundu! Korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resim

SALDIRGANIN DA EVİNDE CESEDİ BULUNDU

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Ümit Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Eski sevgilisini katletti, evinde ölü bulundu! Korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetin işlendiği geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Ümit Görgülü elinde tabancayla eğlence mekanına doğru yürüyor. Kapıya yaklaştığı sırada eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ediyor. Sonra dönüp eski sevgilisi Selin Angun'a mermi yağdırıyor. Olayın ardından koşarak uzaklaşıyor.

Eski sevgilisini katletti, evinde ölü bulundu! Korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı - 3. Resim

