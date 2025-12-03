Tarım Bakanı Yumaklı, Türkiye tarımında yaşanan mevsimsel etkilerin geçici olduğunu, zirai don kaynaklı olarak 46,1 milyar lira ödeme yapıldığını belirterek “Türk tarım sektörü güçlü üretim altyapısı, geniş ürün deseni ve sağlam tedarik zinciri sayesinde kayıpları hızla telafi edecektir” dedi.

Geçtiğimiz kış ve bahar aylarında yaşanan zirai don, ardından rekor sıcaklıklar sebebiyle görülen kuraklık üretimde daralmalar meydana getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün olağanüstü iklim şartları sebebiyle dönemsel olarak yüzde 12,7 daraldığını belirterek “Türkiye tarım sektörü, güçlü üretim altyapısı, geniş ürün deseni ve sağlam tedarik zinciri sayesinde söz konusu dönemsel kayıpları hızla telafi edebilecek güçtedir” ifadesini kullandı.

ARZ GÜVENLİĞİNDE RİSK YOK

Yumaklı, yılın ilk yarısında üst üste yaşanan zirai don olaylarının sert kabuklu meyvelerde, geniş alanları etkileyen kuraklığın da tahıl ve diğer tarla ürünleri rekoltesinde yol açtığı kayıpların, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla belirginleştiğini, bunların mevsimsel ve iklimsel olağanüstü şartlara bağlı olduğunu dile getirdi. Bu gelişmenin Türkiye’de gıda arz güvenliği açısından herhangi bir risk ya da tehlike içermediğine dikkat çeken Bakan Yumaklı “Bakanlık olarak tarım ve gıda piyasalarını yakından ve sürekli takip edip gerekli durumlarda her türlü tedbiri proaktif şekilde uyguluyoruz. Ayrıca zirai dondan kaynaklı zararların tespiti hızla tamamlanmış olup üreticilerimize toplamda 46,1 milyar lira ödeme yapılmıştır” dedi.

Bakan Yumaklı, sulama yatırımların sürdüğünü, su verimliliği politikalarının her geçen gün çeşitlendirildiğini de dile getirdi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ AKTİF BİÇİMDE İŞLİYOR

Diğer yandan, yerli tohumda geliştirme çalışmalarının sürdüğünü, hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı ve müdahale sistemlerinin, üretim kayıplarını azaltmaya dönük olarak aktif biçimde işletildiğini vurgulayan Bakan Yumaklı “Üreticiyi merkeze alan destek politikalarımız kararlılıkla sürdürülecek, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımızın kaliteli, güvenilir ve yeterli gıdaya erişimi her şartta teminat altına alınacaktır” bilgisini verdi.

İSTANBUL 20. DÜNYA SU KONGRESİ’NE ADAY

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’un, 2027’de gerçekleştirilecek 20. Dünya Su Kongresi için en güçlü adaylardan biri olduğunu belirterek “Bir sonraki kongrenin, su medeniyetinin başkenti İstanbul’da yapılacağına yürekten inanıyorum” ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) tarafından düzenlenen Dünya Su Kongresi, bu yıl Fas’ın Marakeş şehrinde toplanıyor. 1973’ten bu yana düzenlenen Dünya Su Kongresi’nde, dünya çapında su alanında elde edilen deneyimlerin, gelişmelerin yeni bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşılması amaçlanıyor. Bu yıl ki teması, “Değişen Dünyada Su: Yenilik ve Adaptasyon” olarak belirlenen kongrede, iklim değişikliği, insani ve çevresel krizler gibi küresel zorlukların yaşandığı dönemde su, doğal ekosistemler, enerji, tarım ve diğer insan faaliyetleri arasındaki dinamik bağlantılar ele alınacak. Bakan Yumaklı, 100’e yakın ülkeden katılımın beklendiği kongreye, yarın (4 Aralık Perşembe) katılacak ve bu kapsamda mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Zirvenin sonunda, bir sonraki ülkenin hangisi olacağı açıklanacak. Yumaklı, konu hakkında yaptığı açıklamada “İstanbul’umuz, dünya gündemini meşgul eden birçok sorunun görüşüldüğü toplantılara defalarca ev sahipliği yapmıştır. Küresel iklim değişikliği ile kendisini daha fazla hissettiren su sorunlarının, su medeniyetinin başkenti İstanbul’da uluslararası düzeyde ele alınması da bu bakımdan anlamlı olacaktır” dedi.

KURAKLIKLA MÜCADELEYE ORGANİK GÜBRE

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, organik gübrelerin kuraklıkla mücadelede de önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımının azaltılması gerektiğini anlatan Bellitürk “Üreticilerimiz maalesef organik gübrelemeye ve toprak sağlığına gereken önemi vermiyor. Organik gübreler toprağın su tutma kapasitesini artırma özelliğine sahiptir” diye konuştu.

