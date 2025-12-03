Anadolu Ajansı
Kenan Yıldız oynadı, Juventus turladı
İtalya Kupası'nda Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın oynadığı karşılaşmada Udinese'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası'nda Udinese'yi 2-0 yenen Juventus, çeyrek finale çıktı.
JUVENTUS 2 GOLLE TURLADI
Siyah-beyazlı ekibe turu getiren golleri 23. dakikada Jonathan David ile 68. dakikada Manuel Locatelli attı.
KENAN 84 DAKİKA SÜRE ALDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.
Juventus, çeyrek finalde Atalanta-Genoa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
