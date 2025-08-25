Ata tohumu ile üretimde hasat başladı! Kilosu 10 liradan satılıyor, kapış kapış gidiyor

Türkiye'de 'beyaz lahananın anavatanı ve borsası' olarak bilinen Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde hasat başladı.

HEM TİCARET HEM KÜLTÜREL MİRAS

Yaklaşık 25 dönüm alanda ekimi yapılan lahananın yıl sonuna kadar devam edecek hasat sürecinin ardından 300 bin tona yakın ürün elde edilmesi bekleniyor. Ata tohumuyla yapılan lahana üretimi hem sağlıklı beslenme açısından hem de köy ekonomisi için büyük önem taşıyor. Kaynarca köyünde üreticiler, lahanayı yalnızca ticari bir ürün olarak değil, kültürel bir miras olarak da görüyor.

"100 YILDIR ATA TOHUMUNU KORUYARAK ÜRETİM YAPIYORUZ"

Kaynarca Köyü Muhtarı ve çiftçi Vedat Altınöz, ata tohumu ile üretim yaptıklarını belirterek, "Kaynarca köyü beyaz lahananın borsası, anavatanı. Bizim en büyük farkımız, 100 yıldır kendi ata tohumumuzu koruyarak üretim yapmamız. Dışarıdan hiçbir tohum almıyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Nisan'ın sonunda başlayan ekim süreci Temmuz başına kadar devam eder. Hasat ise 15 Ağustos'ta başlar ve yıl sonuna kadar sürer" dedi.

BİRÇOK YEMEK TÜRÜ YAPILIYOR

Altınöz şöyle devam etti: "Kayıtlı 500-600 çiftçimiz var. Bu üretimle yılda yaklaşık 300 bin ton hasat alıyoruz. Lahana hem sağlık açısından hem de mutfaklarda çok yönlü kullanımıyla vazgeçilmez bir ürün. Sarma, dolma, turşu, salata ve birçok yemeği yapılıyor. Her evde bulunması gereken bir nimet. İnşallah önümüzdeki yıllarda festivalle de lahanamızı tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz"

KİLOSU 10 LİRADAN SATILIYOR

Çiftçi Yunus Emre Akbulut ise "Mesleğimiz lahana üretimi. Tamamen yerli ve organik şekilde yetiştiriyoruz. Anadan babadan kalma ata tohumu ile ekim yapıyoruz. Bu yıl 2 bin tona yakın verim bekliyorum. Maliyetimiz şu an 35-40 TL arasında, satışımız da 50 TL civarında. Kilosunu da 10 TL'den satıyoruz. Şükür Allah'a, geçimimizi lahanadan sağlıyoruz. Hasadımız 15 Ağustos'ta başladı ve Allah nasip ederse Ocak sonuna kadar devam eder" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, gelecek yıllarda düzenlenecek etkinliklerle ata tohumundan yetişen Kaynarca lahanasının lezzetini ve çeşitliliğini Türkiye'nin dört bir yanına tanıtmayı amaçlıyor.