Liderle puan farkı 2’ye inen Trabzonspor’un hesabı… Süper Lig’de üçüncü sırada bulunan bordo mavililer, devre arasına kadar olan bölümdeki üç maçından dokuz puan çıkarıp, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kaybını bekleyecek.

Trabzonspor’da keyifler yerinde… Konyaspor galibiyeti F.Bahçe-G.Saray derbisinin berabere bitmesiyle taçlanan bordo mavililer, adım adım zirveye yaklaşıyor. Lider Galatasaray ile puan farkı ikiye inen Karadeniz ekibinde uzun değil ama kısa vadeli hesaplar da başladı. Her ne kadar teknik direktör Fatih Tekke maç maç gitme taraftarı olsa da Fırtına’da devre arasına kadar kayıp istenmiyor. İki deplasmanı ve iç sahada da bir maçı bulunan bordo mavililer bu üç kritik sınavdan dokuz puan çıkarıp üstteki G.Saray ve F.Bahçe’nin puan kaybını bekleyecek.

TARAFTARA MESAJ

Genç ve yeni bir ekibe sahip olan Trabzonspor’da “şampiyonluk” hedefini dillendirip takım üzerinde baskı oluşmasını istemeyen Fatih Tekke temkinli hareket ediyor. Sezon sonuna kadar yarışta olmak isteyen Karadeniz ekibinde Tekke’nin düşüncesi “Sonu güzel olsun” şeklinde. Yönetim de son tablodan çok mutlu. Kritik dönemde taraftar desteğinin önemine değinen yönetim, özellikle iç sahada eski günlerdeki gibi Trabzon’un çok zorlu ve çıkılmaz bir deplasman havasına dönüşmesini istiyor. Bu sebeple de taraftarın sabırlı bir şekilde takıma destek vermesi bekleniyor.

