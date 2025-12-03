23 Grand Slam şampiyonluğuna sahip tenis efsanesi Serena Williams, kortlara döneceği yönündeki iddialara kısa ve net bir cevap verdi. 44 yaşındaki sporcu, Eylül 2022'de 27 yıllık kariyerine nokta koymuştu.

Serena Williams, adının Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı’nın (ITIA) test havuzuna yeniden eklenmesiyle birlikte 'kortlara dönüş yapacağı' söylentilerin fitilinin ateşlenmesi üzerine açıklama yaptı.

SERENA'DAN CEVAP GELDİ

Hayranları, 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan sporcudan müjdeli haber beklerken; Serena Williams, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara noktayı koydu.

Serena Williams

"GERİ DÖNMÜYORUM"

Son olarak 2022 Amerika Açık'a katılan Serena Williams, "Geri dönmüyorum" mesajını yazarken, söylentilerin bu denli hızla yayılmasına dair şaşkınlığını da gizlemedi.

'6 AY' ŞARTI

Kurallara göre emekli oyuncuların kortlara dönmeden en az altı ay önce yazılı bildirimde bulunmaları ve bu süre boyunca testlere açık olmaları gerekiyor.

