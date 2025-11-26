Kadınlar tenisinde geçtğimiz sezon 26 ülkede düzenlenen 53 turnuvada 35 farklı şampiyon kupa kaldırırken, ön plana çıkan isim Aryna Sabalenka oldu. 'Dünya bir numarası' unvanını koruyan Belaruslu raket, 4 kupa ve etkileyici istatistikleriyle yılı zirvede tamamladı.

Dünya sıralamasının ilk üç basamağı, geçen yıl olduğu gibi değişmedi. Aryna Sabalenka birinci, Iga Swiatek ikinci, Coco Gauff üçüncü sıradaki yerlerini korudu. Sezonun belirleyici ismi, istikrarıyla dikkat çeken Sabalenka oldu.

REKORLARLA DOLU BİR YIL

WTA sıralamasında üst üste ikinci defa yılı bir numarada tamamlayan Aryna Sabalenka, sezona damga vuran isim olmayı başardı. Belaruslu yıldız, sezon boyunca 4 şampiyonluk elde ederken, bunlardan en değerlisi Amerika Açık zaferi oldu. Toplamda 9 final oynayan Sabalenka, çıktığı 75 maçın 63’ünü kazanarak sezonun en çok galibiyet alanı oldu. Performansı, sporcuya %84’lük bir galibiyet oranı kazandırdı. Sabalenka, 2020’den bu yana dünya sıralamasında ilk 10’dan düşmedi.

HEDEFİ AVUSTRALYA AÇIK ŞAMPİYONLUĞU

Henüz 27 yaşındaki Belaruslu raket, kariyerinin en olgun dönemlerinden birini geçirdiğini belirtiyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı hataları analiz ettiğini belirten Sabalenka, yeni yılda daha da güçlü bir geri dönüş hedefliyor. Aryna Sabalenka, 2026 sezonuna Avustralya’daki Brisbane Uluslararası Turnuvası ile başlayacak. Avustralya Açık'ta daha önce elde ettiği başarıları tekrarlamak ve yeni bir slam şampiyonluğu kazanmak, Belaruslu tenisçinin öncelikli hedefleri arasında.

ERENAY KOÇKAN

