Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde iki pelikan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, yetişkin 2 ak pelikanı görünce şaşkınlık yaşadı. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar, yanına kadar gittikleri pelikanları ilgiyle izledi. Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan pelikanların, yorgunluk nedeniyle sahile indikleri değerlendiriliyor.

ERKUT ÇALİKOGLU

