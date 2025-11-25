İngiltere merkezli banka HSBC'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir tahmin geldi. Dev banka, 2026 için büyüme, faiz ve enflasyon tahminlerini paylaştı.

Türkiye'de ekonomi yönetiminin bir numaralı gündemi enflasyon. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verisine göre yıllık enflasyon yüzde 32,87. Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu kararında 100 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 39,50'ye çekmişti. Enflasyon ve faiz yakından takip edilirken, dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye ile ilgili yeni bir rapor geldi. Dev banka enflasyon, 2026 için büyüme ve faiz tahminlerini paylaştı.

BÜYÜME TAHMİNİ

HSBC'nin raporunda Türkiye ekonomisinin 2025 yılında iç ve dış şoklara rağmen dirençli bir performans sergilediği belirtildi. Bankaya göre Türkiye'nin 2026 büyüme tahmini yüzde 3,5. HSBC, ekonomik büyümenin politika yapıcılar tarafından yüzde 3-4 aralığında tutulmasının öncelik haline geldiğini belirtiyor. Bu tercih, enflasyonun daha yavaş düşmesine neden olabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon, faiz, büyüme! HSBCden Türkiye için 2026 tahminleri

ENFLASYON TAHMİNİ

Banka, 2025 sonunda yüzde 32 olmasını beklediği enflasyonun 2026 sonunda ise yüzde 12 gerilemesini bekliyor. Yani bankanın gelecek sene sonu enflasyon tahmini yüzde 20. Raporda, güçlü iç talep, yüksek enflasyon beklentileri, reel efektif döviz kurundaki sınırlı değerlenme gibi faktörlerin fiyat baskılarını yavaş azaltmasına yol açabileceği vurgulandı.

Enflasyon, faiz, büyüme! HSBCden Türkiye için 2026 tahminleri

FAİZ TAHMİNİ

HSBC, Para Politikası Kurulu'nun mevcut gevşeme döngüsünü sürdürmesini bekliyor. Rapora göre, aralık ayında 150 baz puan indirim yapılabilir, 2026 sonunda politika faizi yüzde 25,5 seviyesine gerileyebilir.

MESUT SAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası