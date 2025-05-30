X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) giriş yapılamıyor uyarısı 30 Mayıs

30 Mayıs 2025 Cuma son dakika gelişmesi olarak sosyal medyada kullanıcılar X giriş yapılamıyor, ana sayfa yenilenmiyor bildirimlerinde bulundu. Eski adıyla Twitter çöktü mü, açılmama nedeni merak ediliyor.

Sosyal medya platformu X'de ana sayfa ve akış yenilenmeme problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, X çöktü mü, neden açılmıyor, Twitter'a giriş yapamıyorum sorgulamaları yapıyor.

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

30 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla X'e giriş yapılamadığı, akış yenilenmediği ve paylaşım yapılamadığına dair uyarılarda bulunuyor. Kullanıcılar platformun çöküp çökmediğini araştırıyor. Downdetector'e göre kullanıcı raporları X (Twitter)'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

X NEDEN AÇILMIYOR?

X eski adıyla Twitter, kullanıcıları platforma giriş yapma ve akış yenileme problemleri yaşıyor. Gönderilerin görünmediği ve akışın yenilenmediği platformda, paylaşımda yapılamıyor.

30 Mayıs 2025 itibarıyla oluşan problemin nedeni henüz açılanmadı ancak uygulama ve internet sitesi üzerinden problem yaşandığı kaydedildi.

TWİTTER'A GİRİŞ YAPAMIYORUM

X, eski adıyla Twitter platformuna kullanıcılar Twitter'a giriş yapamıyorum bildiriminde bulunuyor. Ana sayfayı yenilemek isteyen kullanıcılar "Bir sorun oluştu" bildiriminde bulunuyor. 30 Mayıs 23.00 itibarıyla başlayan problemin hala devam ettiği bildirildi.