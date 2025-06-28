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İstanbul Valisi Davut Gül'den marjinal grupların protesto çağrısına tepki: Müsamaha gösterilmeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul Valisi Davut Gül&#039;den marjinal grupların protesto çağrısına tepki: Müsamaha gösterilmeyecek
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden marjinal grupların kamu düzenini tehdit eden eylem çağrılarına karşı açıklama geldi. Vali Gül, "müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yapılan eylem çağrılarıyla ilgili olarak, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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