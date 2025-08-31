Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail ordusunda dost ateşi! 1 asker hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşgalci İsrail ordusunda 1 asker başka bir İsrail askerinin silahından çıkan mermi sonucu öldü. 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 900'e ulaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, bir İsrail askerinin başka bir İsrail askeri tarafından yanlışlıkla ateşlenen bir mermi ile vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada bir İsrail askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyinde çıkan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden askerin, IDF’in Kiryat Bialik şehrindeki 36’ncı tümen, 6 bin 36 numaralı lojistik biriminden 34 yaşındaki Yedek Çavuş Ariel Lubliner olduğu belirtildi. IDF’nin ön incelemesine göre Lubliner, başka bir İsrail askeri tarafından yanlışlıkla ateşlenen bir mermi ile vurularak hayatını kaybetti.

"GÖREVİ YARIN SONA ERECEKTİ"

İsrail basını, Lubliner’in yedek asker olarak birçok görevde yer aldığını ve İsrail’in Gazze’yi işgalindeki bu görevinin yarın sona ermesinin beklendiğini öne sürdü. İsrailli kaynaklar, Lubliner’in yaklaşık 10 yıl önce Brezilya’dan İsrail’e göç ettiğini ve İspanya’dan İsrail’e göçen eşi ile burada evlendiğini, ayrıca 9 aylık bir oğlu olduğunu aktardı.

SAVAŞTA 900'ÜNCÜ İSRAİL ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail basını ayrıca, 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin Lubliner ile 900’e ulaştığını belirtti.

