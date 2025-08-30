Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandı

İsrail ordusunun Gazze’de gerçekleştirdiği son saldırının hedefinin Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde olduğu bildirildi. İsrail uçaklarının bombaladığı apartmanda Ebu Ubeyde'nin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail medyasının haberine göre; İsrail ordusu, Gazze merkezine düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’yi hedef aldı.

İsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandı - 1. Resim

Kanal 12'de yer alan bilgilere göre Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki şehirde saldırıya uğradı. Suikast girişiminin başarılı olup olmadığı henüz belli değil.

İsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandı - 2. Resim
Saldırının gerçekleştirildiği bina / AA

İŞGAL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA 

İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ebu Ubeyde'ye yönelik suikast girişimine atıfta bulunarak "Kısa bir süre önce, Güney Komutanlığı öncülüğünde ve Askeri İstihbarat'ın talimatıyla İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet, Hava Kuvvetleri uçaklarını kullanarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Şehri bölgesinde Hamas'ın kilit isimlerinden birine saldırdı" sözlerine yer verdi.

İsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandı - 3. Resim
Saldırının gerçekleştirildiği bina / AA

HAMAS DOĞRULAMADI 

Hamas'tan İsrail iddiasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

