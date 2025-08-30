Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tel Aviv'de binler hükümete karşı sokağa indi! "Yargı önüne çıkacaklar"

Tel Aviv'de binler hükümete karşı sokağa indi! "Yargı önüne çıkacaklar"

Kaynak: Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgali tüm devam ederken, Tel Aviv'de sokaklar protestocularla doldu. Binlerce gösterici, Netanyahu ve hükümetini, rehinelerle yapılacak takas anlaşmasını engelleyerek sevdiklerini tehlikeye atmakla suçlayan sloganlar attı.

İsrail’in Tel Aviv kentindeki “Rehineler Meydanı”nda binlerce kişi toplandı.

Gösterilere rehinelerin aileleri de katılırken, Yedioth Ahronoth gazetesine göre benzer eylemler ülkenin kuzeyindeki Hayfa başta olmak üzere diğer şehirlerde de düzenlendi.

Tel Aviv'de binler hükümete karşı sokağa indi!

TEL AVİV'DE BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Protestocular, Netanyahu ve hükümetini, rehinelerle yapılacak takas anlaşmasını engelleyerek sevdiklerini tehlikeye atmakla suçlayan sloganlar attı.

İsrailli rehinelerden Matan Zangauker’in annesi, Netanyahu’yu takas anlaşmasını engellemekle suçladı. Basın toplantısında konuşan Einav, “Matan cenaze torbasıyla geri gelirse, bunun bedelini sadece Matan ve ben ödemeyeceğiz. Sizi planlı cinayetle suçlanacak şekilde yargı önüne çıkarmayı kişisel olarak sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonlarda yaklaşık 63 bin 400 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Operasyonlar, abluka altındaki bölgede ciddi bir insani krize ve açlığa yol açtı.

Geçen kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı. İsrail ayrıca, Gazze’de yürüttüğü savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya bulunuyor.

