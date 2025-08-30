İsrail İranlı yetkililerin telefonlarını hackleyerek gizli bilgilere ulaştı!

İsrail, bu yıl Haziran ayında 12 gün süren savaş sırasında İran’daki önemli askeri komutanları ve nükleer bilim adamlarını hedef almak için yeni bir yöntem geliştirdi.

New York Times'ın analizine göre İsrail, İranlı liderlerin eşlik eden korumaların cep telefonlarını takip ederek, ülkenin üst düzey yetkililerine ulaşmayı başardı. Bu strateji, İran’ın güvenlik ve istihbarat teşkilatları tarafından daha önce fark edilmedi.

SALDIRILAR SONRASINDA KORKUNÇ GÜVENLİK AÇIĞI

16 Haziran’da, İran’ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısının ardından, İsrail savaş uçakları Tahran’daki bir dağ yamacında bulunan sığınağı bombalayarak, toplantıya katılan liderlere saldırdı. Şaşırtıcı bir şekilde, sığınaktaki liderler hayatta kalırken, patlamalarda birkaç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail’in saldırılarının ardında yatan teknolojik yetenekler, İran güvenlik teşkilatının en üst düzey çevrelerine sızmaya yönelik daha büyük bir operasyonun parçasıydı. İranlı yetkililer, İsrail’in cep telefonları aracılığıyla liderlerin hareketlerini izlediğini fark edene kadar, bu güvenlik açığı büyük bir kargaşaya yol açtı.

KORUMALARIN CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

İsrail, İran’daki üst düzey liderlerin toplantılarını hedef almak için şaşırtıcı bir yöntem kullandı: İranlı liderlerin korumalarının cep telefonlarını hackleyerek, toplantıların yerini tespit etti. İstihbarat uzmanları, güvenlik görevlilerinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları bilgilerle, İranlı liderlerin yerlerini kolayca ifşa edildi.

KIRMIZI DÜĞÜN OPERASYONU

İsrail, "Game of Thrones"un kanlı "Kırmızı Düğün" bölümüne atıfta bulunan gizli bir operasyonla, İranlı üst düzey askeri yetkilileri öldürmeyi amaçlıyordu.

Operasyonda, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Amir Ali Hacızade'nin ilk hedef olduğu paylaşılmıştı.

İRAN, CASUSLARI TAKİP EDİYOR

İran, saldırılar sonrası ülkedeki casusları yakalamak için operasyonlar başlattı ve özellikle cep telefonu ve sosyal medya kullanımlarını yasakladı.

İsrail, yıllardır İran nükleer programına yönelik sabotajlar yaparken, aynı zamanda İran'ın üst düzey isimlerine yönelik suikastlar düzenliyordu.

Mossad ve diğer İsrail istihbarat birimleri, İran’ın nükleer bilim insanlarını öldürmek için titizlikle planlar yapmıştı. Haziran ayında yapılan saldırılarla birlikte, İsrail'in İran’a yönelik gölge savaşı daha da şiddetlendi.