İran'dan ABD ve İsrail'e 'savaştan korkmuyoruz' çıkışı! Pezeşkiyan asıl korkusunu açıkladı

ABD ve İsrail'in 12 gün boyunca saldırılarına maruz kalan, birçok nükleer tesisi zarar gören İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan devlet televizyonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AVRUPA ANLAŞMAYA UYMAZKEN, SUÇLANMAMIZ TARTIŞMALI

Gazetecilerin sorularına cevaplayan Pezeşkiyan İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirme imkanına sahip ve "tetik" adı verilen "snapback mekanizmasını" işletme kararı almasına dair soruya, "Biz snapback'in etkinleştirilmesini kesinlikle istemiyoruz ancak birçok uluslararası yasayı ihlal eden bazı Avrupa ülkelerinin bugün bizi bir çerçeveye (nükleer anlaşma) riayet etmemekle suçlaması tartışmalıdır. Bu ülkelerden gelen bu tür iddiaları nasıl kabul edebiliriz?" diye konuştu.

BENİ KORKUTAN SAVAŞ DEĞİL İÇ ÇATIŞMA

Bundan öte asıl endişesinin iç anlaşmazlıklar olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Benim korkum geri çekilmeler veya dış tehditler değil; asıl korkum iç anlaşmazlıklar, iç çatışmalar ve bazen küçük meseleler yüzünden ortaya çıkan çatışmalar. Düşmanlar da tam da bu anlaşmazlıkları açgözlülükle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "Meclis'ten veya devlet televizyonundan çıkan bazı seslerin de bu ayrımı körüklediğine" dikkati çekti.

ABD VE İSRAİL İRAN'I BÖLMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail ve ABD'nin İran ile savaş istediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Savaş istemiyoruz ancak saldırırlarsa onlara güç kullanarak karşı koyarız. Savaş istemiyoruz ve bunu ilk günden beri söylüyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz. Halkımız ayrıca, savaş çıkması durumunda iç uyum ve birliğin çok daha büyük bir güçle sağlanacağını göstermiştir. Biz çabalıyoruz ancak ABD ve İsrail, İran'ı bölmeye, İran'ı devirmeye çalışıyor. Hiçbir İranlı ülkesinin bölünmesini veya teslim olmasını istemez."

İran Cumhurbaşkanı, "ABD, kaynaklarımızı elimizden alırken boyun eğmemizi istiyor. Bunu yapmayacağız. Amerika'nın aldatıcı yüzünün ardında kötü bir gerçeklik var. Düşman düşmanlığından vazgeçmeyecek bu yüzden biz de birliğimizi terk etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAKİ YABANCI SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM ENGELLERİ

İran'daki bazı yabancı sosyal medya platformlarına erişim engellerini kaldırma konusunda hükümetin çalışmalarına değinen Pezeşkiyan, "Filtreleme fikri yanlış ve bunu ilgili kurumlardaki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda ve karar alma oturumlarında söyledik." dedi.

Pezeşkiyan, konunun çözümü için farklı yetkili kurumlarla ortak görüşe varmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bunu kavga ederek çözmek istemiyoruz. Çabamız, ikna etmek, mevcut eğilimin yanlış olduğunu göstermek. Kullanıcıların internete VPN'lerle erişmesi, uygulanan filtrelemeden bile daha kötü. Filtrelemenin bir sorunu çözdüğü fikri yanlış bir kanı." şeklinde konuştu.

Yabancı sosyal medya platformlarına erişim engellerinin kaldırılmasının İsrail ile savaş nedeniyle geciktiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Söz konusu platformların temsilcileri de İran'a gelerek ülkede bir ofis kurmayı planlamıştı ancak son savaş nedeniyle süreç gecikti." ifadelerini kullandı.

ZORUNLU BAŞÖRTÜSÜ YASASININ ARTIK UYGULANMAMASI

Ülkedeki zorunlu başörtüsü yasasının artık uygulanmaması kararının sorulması üzerine Pezeşkiyan, "Benim izlenimim, eğer böyle bir eylemde bulunulursa (yasa uygulansaydı) toplumda gerginlik veya çatışma çıkabileceği yönündeydi." dedi.