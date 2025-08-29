Savaş kapıda mı? Almanya’dan İran için acil tahliye çağrısı
Berlin yönetimi vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki Alman Büyükelçiliği’nin yalnızca “sınırlı konsolosluk yardımı” verebildiğini açıklarken, bölgede gerilimin yeniden tırmandığına dikkat çekildi
Almanya, vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” çağrısında bulundu.
TAHRAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK SINIRLI HİZMET VEREBİLİYOR
Bakanlık, Tahran’daki Alman Büyükelçiliği’nin şu an yalnızca “sınırlı konsolosluk yardımı” sunabildiğini duyurdu.
Almanya’nın çağrısı, Haziran ayında İsrail, İran ve ABD arasında yaşanan çatışmaların ardından bölgede gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi.
Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İranlı yetkililerin geçmişte sık sık tehditlerde bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, Alman vatandaşlarının muhtemel karşı önlemlerden etkilenmesi ihtimali göz ardı edilemez” denildi.
SNAPBACK MEKANİZMASI NEDİR?
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri, İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPoA) ihlal ettiğini belirterek BM’ye resmi bildirim yapılmıştı.
Bu süreçle birlikte, daha önce kaldırılmış tüm BM yaptırımlarının 30 gün içinde yeniden yürürlüğe girmesi bekleniyor.
2015’te imzalanan nükleer anlaşma, İran’ın uranyum zenginleştirmesini sınırlandırmayı ve nükleer faaliyetlerinin uluslararası denetime açılmasını öngörüyordu. Ancak Tahran’ın ihlallerinin artması, Avrupa başkentlerini harekete geçirdi.
HAZİRAN'DA SAVAŞ KAPIYA DAYANMIŞTI
13 Haziran’da İsrail’in Tahran’a sürpriz saldırısıyla başlayan çatışmalar, İran’ın füze ve SİHA saldırılarıyla devam etmiş, ABD’nin üç nükleer tesisi bombalamasıyla 12 gün boyunca tırmanmıştı. Kriz, 24 Haziran’da ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes sağlanarak sona ermişti.