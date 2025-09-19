Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi dünyada ve Türkiye'de satışa sunuldu. Seride; iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve iPhone 17 modelleri bulunuyor.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR 78 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bu sabah teknoloji tutkunları Apple mağazalarında yeni modelleri satın almak için birbiriyle yarıştı. iPhone 17 ülkemizde 77,999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

iPhone 17 Pro'ların fiyatı ise 107,999 liradan satılacak.

ÇİN'DE İZDİHAM YAŞANDI

Öte yandan yeni seri ABD ithalat vergilerinin baskısı altında Çin genelinde de satışa çıktı. Telefonu satın almak isteyenler, Guangdong eyaletinin Guangzhou kentindeki Apple Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hindistan'ın Mumbai kentinde de Apple mağazalarının önünde insanların yeni modellere ulaşabilmek için kavga ettiği görüntüler kayda alındı.