Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı

Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı

Güncelleme:
Teknoloji Haberleri

Dünyayı kasıp kavuran Apple çılgınlığı, iPhone 17 serisinin satışa sunulmasıyla başka bir boyuta taşındı. Gelen görüntülerde mağazalarda yaşanan izdiham gözler önüne serilirken uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi dünyada ve Türkiye'de satışa sunuldu. Seride; iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve iPhone 17 modelleri bulunuyor.

Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı - 1. Resim

TÜRKİYE'DE FİYATLAR 78 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bu sabah teknoloji tutkunları Apple mağazalarında yeni modelleri satın almak için birbiriyle yarıştı. iPhone 17 ülkemizde 77,999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

iPhone 17 Pro'ların fiyatı ise 107,999 liradan satılacak.

Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı - 2. Resim

ÇİN'DE İZDİHAM YAŞANDI

Öte yandan yeni seri ABD ithalat vergilerinin baskısı altında Çin genelinde de satışa çıktı. Telefonu satın almak isteyenler, Guangdong eyaletinin Guangzhou kentindeki Apple Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı - 3. Resim

Hindistan'ın Mumbai kentinde de Apple mağazalarının önünde insanların yeni modellere ulaşabilmek için kavga ettiği görüntüler kayda alındı.

Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı - 4. Resim

Dünyada iPhone 17 çılgınlığı! Mağazaların önünde izdiham yaşandı - 5. Resim

