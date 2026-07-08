İran’ın Buşehr şehri ve çevresinde ardı ardına şiddetli patlama sesleri yükseldi.

İran'ın Bushehr eyaletinde birden fazla patlama sesleri duyuldu.

Sosyal medyada Hark Adası'nın hedef alındığı yönünde iddialar ortaya atılırken, Mehr Haber Ajansı muhabiri söz konusu haberleri yalanladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CENTCOM UYARMIŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden saldırının detaylarını paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), askeri hamlenin gerekçesi olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik son saldırıları gösterdi.

İran'da patlama sesi duyuldu

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Yapılan açıklamada, ticari gemileri hedef alan eylemlere anında karşılık verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"CENTCOM güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek, hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenledi."

İRAN ORDUSU: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN TEK ROTA İRAN'IN ROTASIDIR!

ABD'nin 80'den fazla hedefi vurduğunu açıklamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan misilleme niteliğinde bir rest geldi. ABD'nin taahhütlerine sadık kalmadığına işaret edilerek, ateşkesin ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İran Ordusu ayrıca "Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergah, yalnızca İran tarafından belirlenen rotadır." dedi.

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