İsviçreli ilaç devi Novartis, yeni nesil kanser tedavileri geliştiren İngiliz biyoteknoloji şirketi Myricx Bio'yu toplamda 1,5 milyar dolara satın alıyor. Anlaşma kapsamında 1,1 milyar dolar peşin, ticari başarı kriterlerine bağlı olarak ek 400 milyon dolar ödeme yapılacak.

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis, İngiliz biyoteknoloji şirketi Myricx Bio’yu satın alıyor.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, kanser tedavisinde hedefli hücre imhası sağlayan yeni nesil Antikor-İlaç Konjugatları (ADC) üzerinde çalışmalar yürüten Myricx Bio, Novartis'in toplamda 1,5 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

1,1 MİLYAR DOLAR PEŞİN ÖDENECEK

Anlaşmanın finansal detaylarına göre Novartis, 1,1 milyar dolar peşin nakit ödemenin yanı sıra gelecekteki bilimsel ve ticari başarı kriterlerine bağlı olarak 400 milyon dolara kadar ek ödeme yapacak. Söz konusu anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

REKABET YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Bu satın almanın, Novartis'in kanser ilaçları portföyünün güçlenmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Piyasa analistleri de Novartis'in son dönemde onkoloji, radyoligand ve hedefe yönelik biyolojik tedavilere yatırımlarını agresif bir şekilde artırdığına dikkati çekerek, klinik öncesi aşamada olan bu platform satın almasının küresel kanser ilacı pazarındaki rekabeti yeniden şekillendireceğini ifade etti.

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