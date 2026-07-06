Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu. Göktay, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Sinema, dizi ve radyo tiyatrosunun yanı sıra seslendirme sanatçılığıyla da hafızalara kazınan, Türk tiyatrosunun usta ismi 80 yaşındaki Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

ACI HABERİ KIZI DUYURMUŞTU

Usta oyuncunun ölüm haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurmuştu:

Sevgili babamız, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, kıymetli halk sanatkarı Zihni Göktay, 7 Temmuz akşamı aramızdan ayrıldı. Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.

HARBİYE'DE ANMA TÖRENİ

Göktay’ın cenaze programı belli oldu. İBB Kültür’ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda usta oyuncu için 7 Temmuz Salı günü (yarın) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleneceği ifade edildi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

Açıklamada şöyle denildi:

Usta sanatçımız için 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecektir. Cenazesi Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Şehir Tiyatroları ailesi olarak, usta sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiasına ve İBB Şehir Tiyatroları ailemize başsağlığı diliyoruz.

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TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SAHNE ALMIŞTI

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yılda 72 oyunda rol alan 80 yaşındaki usta oyuncu Zihni Göktay, Ankara’daki gösterisine gitmek üzere yola çıktığı sırada, mola verdikleri bir dinlenme tesisinde dengesini kaybederek yere düşmüş ve kalçasını kırmıştı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

Göktaş, daha sonra “Zihni Göktay ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş” isimli gösteride sahneye tekerlekli sandalye ile çıkmıştı. Sanatçının gösterinin ardından hastaneye sevk edilmesi büyük tepki çekmişti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

HUZUREVİNDE KALIYORDU

Dört yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybeden Zihni Göktay, Fenerbahçe'de bulunan evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleşmişti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da doğan Zihni Göktay, profesyonel sanat hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başladı. 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, 1978-1996 yıllarında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak gösterilen Göktay, özellikle 28 yıl boyunca sahnelediği "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Sanat hayatı boyunca 72 oyunda rol alan usta sanatçı, tiyatro tarihine adını unutulmaz isimler arasında yazdırdı. Göktay'ın eşi Sevinç Göktay da Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti.

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