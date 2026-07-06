2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri Portekiz ile İspanya arasında oynanacak. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile son Avrupa şampiyonu İspanya, çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak edilirken gözler muhtemel ilk 11 maç kadrosuna çevrildi.

Portekiz, Dünya Kupası grup aşamasında mücadele ettiği K Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı. Son 32 turunda Hırvatistan ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Cristiano Ronaldo önderliğinde çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Portekiz rakibi karşısında galibiyet arayacak. İspanya ise H Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak eleme aşamasına yükseldi. Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup eden İspanyol ekibi, Portekiz'i de geçerek yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Maçı

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz ile İspanya, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan AT&T Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdırırken, kaybeden ekip turnuvaya veda edecek.

Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Maçı

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Maçı

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Portekiz: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzaballdo.

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzabal.

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