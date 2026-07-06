2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri netleşirken futbolseverlerin gözü Fransa ile Fas arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan iki ekip, yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken maçın canlı yayın bilgileri de netleşti.

Son 16 turunda Kanada ile karşılaşan Fas, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Fas'ın gollerini Azzedine Ounahi ve Rahimi kaydetti. Karşılaşmanın yıldızı Ounahi attığı iki golle takımını galibiyete taşırken, uzatma dakikalarında Rahimi farkı üçe çıkararak sonucu belirledi. Alınan galibiyetle Fas, Dünya Kupası tarihinde iki kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi olmayı başardı.

Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final heyecanı başlıyor

Fransa ise son 16 turunda turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Paraguay ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Fransız ekibi, ikinci yarıda kazanılan penaltıyla sonuca ulaştı. VAR incelemesinin ardından verilen penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skor değişmeyince Fransa adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final heyecanı başlıyor

FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Boston Stadyumu'nda oynanacak mücadele 9 Temmuz'da saat 23.00'te başlayacak.

İki takım da yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final heyecanı başlıyor

FRANSA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile Fas arasında oynanacak Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

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