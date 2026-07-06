Anadolu Ajansı
12 Dev Adam'ın İsviçre maçı kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi ağırlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Özetle Dinle12 Dev Adam'ın İsviçre maçı kadrosu açıklandı
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Spor az önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosunu açıkladı.
- Maç, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
- Kadrodaki isimler şunlar: Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 12 kişilik İsviçre maçı kadrosu netleşti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak maçta mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir
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