A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi ağırlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 12 kişilik İsviçre maçı kadrosu netleşti.

Ergin Ataman

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak maçta mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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