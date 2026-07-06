Dünya Kupası'nda alkış aldı, İtalyanlar sürprizi yazdı: Galatasaray'dan randevu istediler
Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı ile mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'dan ayrılabilir. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Serie A'nın son şampiyonu Inter, 30 Haziran 2029'a sözleşmesi bulunan deneyimli stoperin transferi için sarı-kırmızılılar ile görüşmek istiyor.
- Como kulübünün 20 milyon euroluk teklifine karşılık Galatasaray 35 milyon euro bonservis talep ediyor.
- Inter kulübünün Davinson Sanchez için İstanbul'da görüşme talep ettiği belirtiliyor.
- Davinson Sanchez, Galatasaray ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
- Futbolcu, Galatasaray formasıyla 121 maçta 10 gol ve 4 asist katkısı sağladı.
- Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Geçtiğimiz sezon 45 maçta 3684 dakika sahada kalan Sanchez, 2 gol kaydetti.
Kolombiya Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan Davinson Sanchez'in adı transfer gündeminden düşmüyor. İtalya basını, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için farklı kulüplerin ilgisi olduğunu belirtiyor.
COMO'DAN 20 MİLYON EURO
Serie A'da sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Como'nun, 20 milyon euroluk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 35 milyon euro bonservisin altına inmeme kararı aldığı öne sürüldü.
INTER'DEN GÖRÜŞME TALEBİ
Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Inter iddiaları da İtalyan basınında artış gösterdi. Son şampiyonun turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da görüşme talep ettiği belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Davinson Sanchez, 121 maçta 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, geçtiğimiz sezon 45 maçta 3684 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.
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