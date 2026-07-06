Buckingham Sarayı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın dijital dünyadaki varlığını güçlendirmek için yeni bir adım attı. Kraliyet Ailesi, sosyal medya hesapları için içerik üretecek tam zamanlı bir video yapımcısı istihdam edeceğini duyurdu. Yıllık 52 bin sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) maaşla açılan pozisyon için başvurular alınmaya başlandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi, dijital iletişim stratejisini güçlendirmek amacıyla tarihinde ilk kez yalnızca sosyal medya içeriklerine odaklanacak tam zamanlı bir video yapımcısı işe alacak.

İNGİLİZ KRALİYET TARİHİNDE BİR İLK!

Kral Charles döneminde oluşturulan bu yeni pozisyon, bir İngiliz hükümdarı adına doğrudan sosyal medya odaklı video içerikleri üretmek üzere açılan ilk görev olmasıyla dikkat çekiyor. Saray kaynaklarına göre Kral Charles, dijitalleşme ve kamuoyuyla çevrim içi iletişime büyük önem veriyor.

Kraliyet ailesi içerik üreticisi oluyor! 3,5 milyon TLlik iş ilanı gündem oldu

Buckingham Sarayı'nın yayımladığı iş ilanına göre yeni ekip üyesi, Instagram, X ve YouTube başta olmak üzere kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesapları için video ve fotoğraf içerikleri hazırlayacak.

ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK FİKİR ÖNERİLERİ BEKLENİYOR

Görev kapsamında resmi devlet törenleri, diplomatik ziyaretler ve kraliyet etkinliklerinin yanı sıra, kamuoyunun ilgisini çeken perde arkası görüntüler ve daha samimi anlar da kayıt altına alınacak. Adaylardan profesyonel kamera ekipmanlarının yanı sıra mobil cihazlarla da yüksek kalitede çekim yapabilmeleri, sosyal medya trendlerini yakından takip etmeleri ve etkileşimi artıracak içerik fikirleri geliştirmeleri bekleniyor.

Kraliyet ailesi içerik üreticisi oluyor! 3,5 milyon TLlik iş ilanı gündem oldu

YILLIK 3,5 MİLYON TL MAAŞ VERİLECEK

İşe alınacak kişi, Buckingham Sarayı'ndaki özel sekreterlik bünyesinde faaliyet gösteren kraliyet iletişim ekibinde görev yapacak. Kraliyet ailesinin resmi görüntüleri halen kameraman Duncan Stone tarafından çekilerek geleneksel yayın kuruluşlarına servis edilmeye devam ediyor. Yeni oluşturulan pozisyon ise tamamen dijital platformlara yönelik içerik üretimine odaklanacak. Yıllık 52 bin sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) maaşla açılan pozisyon için başvurular alınmaya başlanırken son başvuru tarihi ise 12 Temmuz olarak açıklandı.

Bu adım, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin son yıllarda dijital iletişime verdiği önemin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Galler Prensi William ve Prenses Catherine, bir süredir profesyonel video içerikleriyle sosyal medyada aktif bir iletişim stratejisi yürütüyor. Yeni istihdamla birlikte Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın da dijital platformlarda daha güçlü ve doğrudan bir iletişim kurması hedefleniyor.

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