Bu sezon hem evindeki Final Four'a katılmayan hem de Yunan Ligi şampiyonluğunu Olympiakos'a kaptıran Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yollar ayrıldı.

Evindeki Final Four'a katılamayan ve ezeli rakibi Olympiakos'un şampiyonluğunu seyreden Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman'ın görevine son verildi.

Yunan ekibinden Ergin Ataman için yayımlanan video paylaşımında deneyimli koça teşekkür edildi.

PANA'DA 4 KUPA KAZANDI

İlk sezonunda Panathinaikos'u 13 yıl aradan sonra EuroLeague şampiyonluğuna ulaştıran Ataman, Yunan ekibinde 1 lig şampiyonluğu ve 2 kupa zaferi yaşadı.

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OBRADOVİC İLE ANLAŞILDI İDDİASI

Yunan ekibinin, Ataman'ın yerine Sırp Başantrenör Obradovic'e 2 yıl için toplam 10 milyon dolarlık teklif sunduğu ve ayrılık sonrası transfer sürecinin resmiyete döküleceği belirtiliyor.

PANATHİNAİKOS'TA 23 KUPA

Kariyerinde 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Obradovic, Panathinaikos tarihinin en unutulmaz dönemlerinden birine imza atmıştı. Sırp başantrenör, 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibini çalıştırdı ve 13 sezonda 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazandı.

Obradovic

EUROLEAGUE'DE 9 ŞAMPİYONLUK

Kariyeri boyunca Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos, Fenerbahçe'de görev yapan Obradovic; Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile toplamda 9 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

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