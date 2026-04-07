Ankara, Washington ve İslamabad hattında mekik diplomasisi başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran altyapısını hedef alan Salı gecesi ültimatomu öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Pakistanlı üst düzey yetkililerin İran-ABD ateşkesi için yoğun bir trafik yürüttüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran altyapısını yerle bir etmek için belirlediği son tarih öncesinde peş peşe bir ültimatom yayınlamıştı.

İran’ın masaya oturmaması durumunda ülkedeki tüm köprülerin ve elektrik santrallerinin dört saat içinde imha edileceğini duyuran Trump'a karşı ekibi içinde ciddi bir muhalefet oluşmuş durumda. Özellikle Başkan Yardımcısı JD Vance, bu sert askeri müdahale planına karşı en mesafeli duran isim olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN DEVREDE: ZAMAN KAZANMA YARIŞı

Diplomasi trafiğinde ABD basınına gçre Türkiye, Pakistan ve Mısır kilit rol oynuyor. Başta Bakan Fidan olmak üzere arabulucular, Tahran ve Washington arasında mekik dokuyarak yeni bir ateşkes formülü üzerinde çalışıyor.Özellikle "İslamabad Anlaşması" olarak adlandırılan plana göre, Hürmüz Boğazı’nın derhal açılmasını ve ardından kalıcı barış görüşmelerine geçilmesi öngörülmekte.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi, Pakistan'ın savaşı durdurmaya yönelik çabalarının "olumlu ve verimli" olduğunu belirterek, sürecin kritik ve hassas bir aşamaya yaklaştığını duyurdu.

Ancak Beyaz Saray kaynakları, Trump’ın söz konusu teklifi onaylaması için İran’dan çok daha net ve "olumlu" sinyaller beklediğini açıkladı.

İRAN’IN ŞARTI: "SADECE VANCE İLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Müzakerelerde yaşanan en ilginç gelişme ise İran’ın tavrı oldu. Tahran yönetimi, Trump’ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilci Steve Witkoff ile görüşmeyi reddederek sadece Başkan Yardımcısı JD Vance’i muhatap kabul edeceğini duyurdu. Diplomatik kaynaklar, İran’ın Vance’i Orta Doğu’daki askeri müdahalelere şüpheyle bakması nedeniyle "daha kabul edilebilir" bir figür olarak gördüğünü ileri sürmekte. Trump da bu talebe yeşil ışık yakarak, "JD de görüşmelere dahil, işler iyi gidiyor" açıklamasında bulundu

"İRAN BİR GECEDE YOK EDİLEBİLİR"

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, "Haberleşmek için çocukları kurye olarak kullanan" bir yönetimle müzakere etmenin zorluklarına değindi. İran lideri Mücteba Hameney’in güvenlik endişeleriyle dış dünyadan koptuğunu iddia eden Trump, "Bütün ülke bir gecede yok edilebilir. Yarın gece saat 12’ye kadar her köprü yerle bir edilecek, her santral patlayacak planımız hazır. Bunun olmasını istemiyoruz ama karar onlara ait" ifadelerini kullandı.

SALDIRI ERTELENEBİLİR

ABD basınına göre Trump, müzakerede ilerleme olursa İran'a kapsamlı saldırıları erteleyebilir. Beyaz Saray İran'dan gelecek cevabı bekliyor.

KRİTİK EŞİK: SALI GECESİ SAAT 20:00

Trump’ın belirlediği mühletin yarın akşam dolmasıyla birlikte, ABD ve İsrail’in ortaklaşa yürüteceği bombardıman saldırısında hazırlıklar tamamlandı.

