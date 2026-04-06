Fenerbahçe'den ara transferde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılan ve Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ittihad'e imza atan Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

YOLLARIN AYRILMASI GÜNDEMDE

Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından kadroya katılan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcü ile yollarını ayırmak istiyor.

Youssef En-Nesyri

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Suudi Arabistan'dan Okaz'da yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri, performansıyla Al-Ittihad yönetimini ikna edemedi. Faslı forvetin performansıyla yönetimin beklentilerini karşılayamadığı ve bu nedenle En-Nesyri'nin yerine yetenekli bir golcünün transfer edilmek istendiği belirtildi.

SUUDİ EKİBİNDE 5 GOLLÜK KATKI

Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Ittihad'de 10 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Faslı golcü, sarı lacivertlilerde ise 27 maçta 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası