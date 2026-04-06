Youssef En-Nesyri'yi şoke eden gelişme: Hiç beklemiyordu
Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılan ve Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ittihad'e imza atan Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.
YOLLARIN AYRILMASI GÜNDEMDE
Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından kadroya katılan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcü ile yollarını ayırmak istiyor.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Suudi Arabistan'dan Okaz'da yer alan habere göre; Youssef En-Nesyri, performansıyla Al-Ittihad yönetimini ikna edemedi. Faslı forvetin performansıyla yönetimin beklentilerini karşılayamadığı ve bu nedenle En-Nesyri'nin yerine yetenekli bir golcünün transfer edilmek istendiği belirtildi.
SUUDİ EKİBİNDE 5 GOLLÜK KATKI
Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Ittihad'de 10 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Faslı golcü, sarı lacivertlilerde ise 27 maçta 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.